“بركان الغضب” : سيطرة قواتنا على قاعدة الجفرة مسألة وقت. #ليبيا #المرصد”Vo

“بركان الغضب” : سيطرة قواتنا على قاعدة الجفرة مسألة وقت. #ليبيا #المرصد.
“Volcano of anger”: the control of our forces on the base of jufra is a matter of #Libya
“بركان الغضب” : سيطرة قواتنا على قاعدة الجفرة مسألة وقت. #ليبيا #المرصد.
“Volcano of anger”: the control of our forces on the base of jufra is a matter of #Libya
خيالكم واسع ان شاء الله بعد مايحرر الجيش الوطنى طرابلس ويدخل بعدها مصراطة سيفتح الطريق للجفرة وها تدخلوا السجن هناك مسألة وقت ونحقق طلبكم ولو اراد قنونو يدخل بنغازى لا مانع نكشف على قواه العقلية فان طلع عنده ذرة عقل يدخل السجن واذا طلع مهبول يدخل مستشفى الامراض العقلية اولا يتعالج ثم يقضى بقية حياته فى السجن
.لسه فاكر كان زمان فقد كان معكم من اشهر قليلة قبل تحريره منكم والجيش لما يحرر مكان لا يمكن لاحد ان يدخله الا اذا كان مصيدة للجرذان يسمح لهم بالدخول ثم يعيدهم نعوش الى مصراطة اتفضلوا المطار فى انتظاركم فى اى وقت تبوا تنتحروا وتوصيل جثث المصاريت مجانا على خساب صاخب المخل !!!
بربور الغضب انضرب فى عقر جاره ياخسارة الخازوق كان جامد لهذا نرى هذه الهلاوس المضحكة بعد نفاذ رصيدكم من الخرفان لم يعد بالامكان مغادرة المكان فدخول مصراطة اقرب فباشااغا يبى يدخل الجفرة 4/4 ونحن نبى دخول مصراطة 9/9 عيدالفلاح لنربى الخرفان واولهم الحيوان صوان وناخده للجفرة فى حفرة يرقد فيها حتى يذهب لحفرة فى جهنم
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