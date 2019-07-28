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زولية: وفد من نواب ريكسوس زار روسيا وإلتقى بميخائيل بوغدانوف. #ليبيا #المرصد

تم النشر منذُ 39 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

زولية: وفد من نواب ريكسوس زار روسيا وإلتقى بميخائيل بوغدانوف. #ليبيا #المرصد

G: a delegation of the deputies of rixos visited Russia and met with khai b. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • نواب اغبياء جدا لا يدرون ان زياراتهم كنواب مجلس النواب مع نواب طبرق لدول العالم يعنى اعتراف بشرعية مجلس النواب وبالتالى قرار تكليف الجيش الوطنى لمحاربة الارهاب وان رئيس البرلمان هو القائد الاعلى للقوات المسلحة مثل تونس والجزائر حت انتخاب رئيس دائم اما التجربة السودانية حكم عسكرى فى حالة عدم وجود مجلس نواب

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