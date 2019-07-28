زولية: وفد من نواب ريكسوس زار روسيا وإلتقى بميخائيل بوغدانوف. #ليبيا #المرصد

G: a delegation of the deputies of rixos visited Russia and met with khai b. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
G: a delegation of the deputies of rixos visited Russia and met with khai b. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
نواب اغبياء جدا لا يدرون ان زياراتهم كنواب مجلس النواب مع نواب طبرق لدول العالم يعنى اعتراف بشرعية مجلس النواب وبالتالى قرار تكليف الجيش الوطنى لمحاربة الارهاب وان رئيس البرلمان هو القائد الاعلى للقوات المسلحة مثل تونس والجزائر حت انتخاب رئيس دائم اما التجربة السودانية حكم عسكرى فى حالة عدم وجود مجلس نواب
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