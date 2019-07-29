ليبيا_الآن| ضبط “لص بطاريات” في “بنغازي الطبي” . . . ألقى العاملون في مركز …

#ليبيا_الآن| ضبط “لص بطاريات” في “بنغازي الطبي”

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ألقى العاملون في مركز الشرطة بمركز بنغازي الطبي، القبض على شخص امتهن سرقة بطاريات سيارات الموظفين والزوار والمراجعين في المركز.

وحول التفاصيل، نقل المكتب الإعلامي بمركز بنغازي الطبي عن مسؤول مركز الشرطة في مركز بنغازي الطبي ابراهيم السعيطي تأكيده ورود عدة بلاغات حول سرقات بطاريات السيارات المتواجدة في المركز.

وأضاف السعيطي أن عناصر مركز الشرطة قاموا بوضع كمين لكشف هوية السارق، حيث تم القبض على شخص من قبل مركز شرطة الحدائق، الاحد، وبعد التحقيق معه اعترف بسرقة عدد من بطاريات السيارات، فيما لم يعترف على باقي المجموعة التي شاركته أعمال السرقة.

ودعا السعيطي كل من فقد بطارية سيارته مراجعة مركز شرطة الحدائق للاستدلال عليها، مؤكدا أنه في المرة القادمة سيتم التعريف بهوية أي سارق عبر تسجيل فيديو له أثناء التحقيق.