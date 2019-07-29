ليبيا_الآن| “العبيدي” في جلسة جديدة أمام المحكمة . . . تعقد غدا بمحكمة أولد…

#ليبيا_الآن| “العبيدي” في جلسة جديدة أمام المحكمة

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تعقد غدا بمحكمة أولد بيلي في مدينة لندن جلسة تمهيدية للمتهم هاشم العبيدي شقيق انتحاري مانشستر؛ وذلك للاستماع له حول اتهامه بالشروع في القتل والتخطيط للتفجير.

وبعد جلسة أولى أمام محكمة مانشستر الجزئية عقب تسليمه للسلطات البريطانية سيخضع هاشم العبيدي لجلسة تمهيدية للمحاكمة، في محكمة أولد بيلي في لندن، والتي سبقتها جلسة عقدت بمحكمة أوكسفورد كراون عبر دائرة تلفزيونية مغلقة الأسبوع الماضي.

وعلى الرغم من نفيه لكل التهم وعدم اعتراضه على إعادته إلى بريطانيا، لأنه أراد إثبات براءته حسب قوله، إلا أن قضاة وستمنستر اتهموه بالقتل ومحاولة التآمر لإحداث انفجار.

وتعتقد السلطات البريطانية بأن هاشم لعب دورا رئيسيا في التخطيط للتفجير الانتحاري الذي نفذه شقيقه سلمان وهو التفجير الأكثر دموية في سلسلة من الهجمات المتطرفة في لندن ومانشستر، في ربيع وصيف عام 2017.