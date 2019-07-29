على خطى شلقم..المجربي يدعو مجلس الأمن للتدخل مجددا في ليبيا

انتقد مندوب ليبيا في الأمم المتحدة الأمن المهدي المجربي، قائد الجيش خليفة حفتر متهما إياه بالتسبب في اشتباكات أدت لمقتل أكثر من 2000 شخص بالإضافة إلى وقوع أضرار مادية في المباني والبنى التحتية.

وأعرب المجربي خلال جلسة بمجلس الأمن بشأن الأوضاع في ليبيا عن أسفه لعدم اتخاذ مجلس الأمن قرارا بوقف اشتباكات طرابلس التي بدأت في الرابع من شهر أبريل الماضي مؤكدا أنه ما كان للاشتباكات في طرابلس أن تستمر إذا جرى مواجهتها بقرارات حاسمة من مجلس الأمن مضيفا نعول على وحدة صوت المجلس في التعامل مع الازمة الليبية.

وأكد المجربي أن حكومة الوفاق رغم التحديات تؤمن بضرورة الحل السلمي لبناء الدولة مشيرا إلى أن المواطن بدأ يشعر بتحسن في مستوى الخدمات المقدمة له كما جرى عمل ترتيبات أمنية بالتنسيق مع الأمم المتحدة مردفا كنا نتطلع لان تعزز هذه الجهود بعقد مؤتمر جامع يخرج البلاد لبر الأمان لكن اشتباكات طرابلس قوضت هذه الجهود.

وشدد المجربي على أن حكومة الوفاق تدرك أنه لا حل عسكري للوضع في ليبيا معربا عن استعداد حكومة الوفاق للتعاون مع مجلس الأمن فيما يقرره لصالح الشعب الليبي.

وأضاف المجربي أن حكومة الوفاق لاحظت نشاط الخلايا الإرهابية في عدة بؤر مستغلة الأوضاع الأمنية في البلاد مؤكدا أن حكومة الوفاق تتعاون مع عدة دول بينها الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب.

ولفت المجربي إلى اختطاف عضو مجلس النواب سهام سرقيوة في بنغازي التي يقول الجيش إنها آمنة.

ووفقا لمراقبين، فأن كلمة المجربي جاءت على نهج كلمة مندوب ليبيا الأسبق عبدالرحمن شلقم، الذي ترتب على طلبه إصدار القرارين 1970، 1973 اللذين تسببا في التدخل المباشر في الحالة الليبية سنة 2011.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا