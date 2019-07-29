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على خطى شلقم..المجربي يدعو مجلس الأمن للتدخل مجددا في ليبيا

تم النشر منذُ 41 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

انتقد مندوب ليبيا في الأمم المتحدة الأمن المهدي المجربي، قائد الجيش خليفة حفتر متهما إياه بالتسبب في اشتباكات أدت لمقتل أكثر من 2000 شخص بالإضافة إلى وقوع أضرار مادية في المباني والبنى التحتية.

وأعرب المجربي خلال جلسة بمجلس الأمن بشأن الأوضاع في ليبيا عن أسفه لعدم اتخاذ مجلس الأمن قرارا بوقف اشتباكات طرابلس التي بدأت في الرابع من شهر أبريل الماضي مؤكدا أنه ما كان للاشتباكات في طرابلس أن تستمر إذا جرى مواجهتها بقرارات حاسمة من مجلس الأمن مضيفا نعول على وحدة صوت المجلس في التعامل مع الازمة الليبية.

وأكد المجربي أن حكومة الوفاق رغم التحديات تؤمن بضرورة الحل السلمي لبناء الدولة مشيرا إلى أن المواطن بدأ يشعر بتحسن في مستوى الخدمات المقدمة له كما جرى عمل  ترتيبات أمنية بالتنسيق مع الأمم المتحدة مردفا كنا نتطلع لان تعزز هذه الجهود بعقد مؤتمر جامع يخرج البلاد لبر الأمان لكن اشتباكات طرابلس قوضت هذه الجهود.

وشدد المجربي على أن حكومة الوفاق تدرك أنه لا حل عسكري للوضع في ليبيا معربا عن استعداد حكومة الوفاق للتعاون مع مجلس الأمن فيما يقرره لصالح الشعب الليبي.

وأضاف المجربي أن حكومة الوفاق لاحظت نشاط الخلايا الإرهابية في عدة بؤر مستغلة الأوضاع الأمنية في البلاد مؤكدا أن حكومة الوفاق تتعاون مع عدة دول بينها الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب.

ولفت المجربي إلى اختطاف عضو مجلس النواب سهام سرقيوة في بنغازي التي يقول الجيش إنها آمنة. 

ووفقا لمراقبين، فأن كلمة المجربي جاءت على نهج كلمة مندوب ليبيا الأسبق عبدالرحمن شلقم، الذي ترتب على طلبه إصدار القرارين 1970، 1973 اللذين تسببا في التدخل المباشر في الحالة الليبية سنة 2011.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • انت حمار ياحمار امريكا والغرب لا تستطيع التدخل فى ليبيا مرة اخرى فهى مشغولة فى الخليج مع ايران حيث تحشد كل قواتها كما ان المجتمع الدولى يدعم الجيش الوطنى فى حربه ضد المليشيات الارهابية وراينا تقرير الخارجية الامريكية عن دعم حكومة ما تسمى الوفاق للمليشيات الارهابية كما ان النائبة التى تدافع عن ارهابيين وتتطاول على الجيش الوطنى وقت الحرب لا تستحق ان تنعم بحماية الجيش الوطنى فى بنغازى ومن حق ابناء دائرتها التى خاناتهم وانحازت للارهاب ان يحاسبوها بالطرق المناسبة وتلقى مصير خاششقى فهل يمكن داخل طرابلس ان يخرج احد النوب ويقول انه يدعم الجيش الوطنى ويعود الى بيته سالما هناك الالاف من مؤيدى الجيش معتقلين بطرابلس ويتعرضون للقمع وللتعذيب

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