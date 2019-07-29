ليبيا_الآن| مجلس الأمن.. تأييد دولي لـ”هدنة” بليبيا . . . قالت مندوبة بريطا…

#ليبيا_الآن| مجلس الأمن.. تأييد دولي لـ”هدنة” بليبيا

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قالت مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن كارين بيرس إن الأسابيع المقبلة ستكون حيوية لمستقبل ليبيا، مطالبة جميع الدول الالتزام بعدم خرق حظر التسليح المفروض على ليبيا.

وأشارت المندوبة البريطانية في كلمة أمام المجلس عقب إحاطة قدمها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة حول آخر التطورات في ليبيا، إلى تقارير مرعبة عن انزلاق ليبيا نحو الفوضى، داعية إلى تجديد العملية السياسية.

كما دعت كارين إلى إيجاد طرق لحماية جميع المهاجرين العابرين للمتوسط، ووضع حد لاستنزاف الموارد الطبيعية لليبيا، مؤكدة أهمية أن يبحث مجلس الأمن في كل تقارير الانتهاكات بليبيا.