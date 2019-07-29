مصدر عسكري مسؤول من مجموعة عمليات المنطقة الغربية بالقيادة العامة لـ #المرصد :

مصدر عسكري مسؤول من مجموعة عمليات المنطقة الغربية بالقيادة العامة : نفذنا قبل قليل قصف جوي إستهدف موقعاً معادياً في مشروع الموز وآخر في شرق طرابلس إنطلقت منهما أكثر من 10 قذائف عشوائية مساء اليوم نحو مطار معيتيقة متسببة في إيقافه وتعطيل رحلات الحجيج .
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ليبيا مباشر
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