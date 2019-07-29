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#ليبيا_الآن| 5 ألف رأس أغنام مستوردة تصل مصراتة . . . أعلنت إدارة ميناء مصر…

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| 5 ألف رأس أغنام مستوردة تصل مصراتة
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أعلنت إدارة ميناء مصراتة اليوم عن وصول 3 بواخر محملة بـ55.360 ألف رأس غنم مستوردة من إسبانيا تعود لصالح تجار بغرض توفير الأغنام لتغطية احتياجات السوق المحلي قبل حلول عيد الأضحى، الأمر الذي يراه مراقبون سيسهم في خفض أسعار الأغنام بشكل محدود.

وكانت قد أعلنت وزارة الاقتصاد في حكومة الوفاق الوطني الأيام الماضية لكافة التجار والشركات الراغبة في توريد الأضاحي عدم استثناء التوريد هذا العام من رسم النقد الأجنبي المقدر بـ183%.

من جهته طالب رئيس اتحاد جمعيات المستهلك في ليبيا أحمد الكردي خلال تصريح خاص لـ218 السبت الماضي المجلس الرئاسي بإعفاء الاعتمادات المخصصة لتوريد الأضاحي والسلع التموينية من الرسم المفروض على النقد الأجنبي بنسبة 183%، لما لها من أثر في تراجع القدرة الشرائية لدى المستهلكين وارتفاع أسعار الأضاحي هذا الموسم.

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  • يجيبولكم في المضروب وموكلينه علقة الخنازير في زرايب اسبانيا ، وتركيا وأوروبا حتى لحمه بنته خنزير – والوطني يسرقوا فيه ويهربوا فيه لمصر وتونس وتركيا .
    مش قلنالكم تجار أزمات ،،،، وسرقة اعتمادات بنكية ،،،،!!!!!!
    لازم تحولوهم على الادارة العامة للأعلاف والطب البيطري … يوجد منها لا يصلح للأضحية .في الشرع . شن كثر الأمراض والسرطانات والجلطة في البلاد غير تجار الأزمات . لا حول ولا قوة الا بالله . الله يستر عليها البلاد بدون رقابة .

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