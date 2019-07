سقوط سبعة قذائف في مطار معيتيقة ومحيطه قبل قليل ليبلغ عدد القذائف التي طالت المطار اليوم وسُمع إطلاقها من مناطق قريبة ما إجماليه 17 قذيفة .

Seven missiles were dropped at mitiga airport and its surroundings, reaching the number of missiles that have reached the airport today and were heard from close areas to a total of 17 missiles. #Libya #Observatory