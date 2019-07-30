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رعاية أسر الشهداء والمفقودين تباشر صرف مبالغ مالية وتموين للمستهدفين بمناسبة ق

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

رعاية أسر الشهداء والمفقودين تباشر صرف مبالغ مالية وتموين للمستهدفين بمناسبة قرب الأضحى. #ليبيا #المرصد

The care of the families of the martyrs and missing persons is starting to spend money and supplies to the target on the occasion of near #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • لازم يكون في مراقبة ادارية للموضوع لأمناء موثوق في طهارتهم وعفتهم وترفعهم عن اكل مال اليتامى وايصال الامانات لاهلها – يتابعوا هالمواضيع الخاصة بالشءون لاجتماعية وياريت تبطلوا دوة أسر شهداء ويتامى ومفقودين وكله ينضم تحت اسم الشءون الاجتماعية .
    قالولنا فلسطين رابع اكبر دولة عربية مصدر للنفط في الوطن العربي وما في حد يندري وحني ديما متعاطفين معاهم وصغارنا يبكوا على خاطرهم ….. وهكا ما فالحين غير في لم الصدقات من جوامع العالم كله _ ماعمري صليت فجامع الا ونا لقيت صندوق زكاة لفلسطين سبحان الله – اعملوا في اخلاص بوجه الله هؤلاء ناس تطمع حنى في دم وجهكم والكلام لليبيين والدول المغرب العربي . لا حول ولا قوة الا بالله

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