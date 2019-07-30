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إستئناف حركة الملاحة الجوية في مطار معيتيقة الدولي وعودة تسيير رحلات الحجيج

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا نيوز
ليبيا نيوز
مصدر الخبر / ليبيا نيوز

– مطار “معيتيقة” الدولي يعلن إستئناف حركة الملاحة الجوية مجدداً ويباشر تسيير أولى رحلات الحجيج المتأخرة منذ ليلة امس مع ساعات الصباح الاولى .

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ليبيا نيوز

ليبيا نيوز

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