إستئناف حركة الملاحة الجوية في مطار معيتيقة الدولي وعودة تسيير رحلات الحجيج

– مطار “معيتيقة” الدولي يعلن إستئناف حركة الملاحة الجوية مجدداً ويباشر تسيير أولى رحلات الحجيج المتأخرة منذ ليلة امس مع ساعات الصباح الاولى .
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ليبيا نيوز
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