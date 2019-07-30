ليبيا_الآن| مقتل مواطن بعد سقوط قذائف عشوائية على منطقة سوق الجمعة . . . أ…

#ليبيا_الآن| مقتل مواطن بعد سقوط قذائف عشوائية على منطقة سوق الجمعة

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أعلنت محلة الجلاء بمنطقة سوق الجمعة، إن القصف العشوائي على المنطقة، أدّى لمقتل مواطن من محلة الجلاء.

وتجددت القذائف العشوائية على منطقة سوق الجمعة، وتحديدا بمحلة الجلاء، ومحيط مطار معيتيقة الدولي، ومناطق أخرى في طرابلس، منذ يوم أمس الاثنين.

وبلغت عدد القذائف قرابة 20 قذيفة منذ أيام، لم يعرف مصدرها حتى اللحظة.

ولم تعلن أي جهة رسمية بحكومة الوفاق، عن مصدر القذائف التي أصبحت تُرعب المواطنين، منذ فترة، دون أي حلول جذرية، أو فتح تحقيقات عن موقع إطلاقها.