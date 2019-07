في #يوم_الصداقة_الع المي متى كانت المرة الأخيرة التي تعرفت فيها الى شخص أصبح صديقاَ جديداً؟ منشن هذا الصديق في التعليقات 🙂

لو ارتكب أحد أصدقائك خطأ قد يدخله السجن، هل ستشهد ضده أم معه؟

اتصلوا: 0097144277816

انضموا الى ميراشا في #ساعة_عالهوا على #راديو_الآن

#FriendshipDay

Mirasha Wehbe

On #World When was the last time you met someone who became a new friend? Tag this friend in the comments 🙂

If a friend of yours makes a mistake he might go to jail, will you testify against him or with him?

Call: 0097144277816

Join mi in #hours on #radio on #radio

#FriendshipDay

Mirasha Wehbe