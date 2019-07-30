مجلس الدولة يعتزم الرد على إحاطة سلامة أمام مجلس الأمن

عقد مكتب الرئاسة بالمجلس الأعلى للدولة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، بشأن الإحاطة التي قدمها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “غسان سلامة” لمجلس الأمن حول الوضع في ليبيا.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، أن المجلس يعمل على إعداد رد كتابي يقدم للأمين العام والدول الأعضاء بمجلس الأمن يبين ما جاء في هذه الإحاطة من مغالطات بخصوص تقييم الوضع في ليبيا، والتي تثير الكثير من الشكوك حول حيادية عملها والانحراف الواضح عن الدور المناط بها.

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