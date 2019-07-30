ليبيا_الآن| الجمود الميداني في طرابلس يدفع طرفي القتال الى نقل المواجهات للقوا…

#ليبيا_الآن| الجمود الميداني في طرابلس يدفع طرفي القتال الى نقل المواجهات للقواعد الخلفية

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أشار تقرير لـ«فرانس برس» اليوم الاثنين، إلى انتقال المواجهة العسكرية بين القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني والقوات التابعة للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر«إلى تبادل ضرب القواعد الخلفية بهدف عرقلة خطوط التموين والإمداد» بعد عجز طرفي النزاع عن تحقيق نتيجة عسكرية حاسمة في معركة طرابلس.

واعتبرت «فرانس برس» أن «الوقائع العسكرية على الأرض تدل على أن قوات حفتر لا تزال تحافظ على مواقعها جنوب العاصمة لكنها تفشل في إحراز تقدم ملموس، في حين فشلت قوات حكومة الوفاق المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في استعادة ما خسرته لصالح قوات حفتر، لكنها منعت سقوط العاصمة».

وأمام هذه المعطيات رأى التقرير أن الطرفين انتقلا من حشد القوات على مقربة من العاصمة طرابلس «إلى تبادل ضرب القواعد الخلفية ومراكز الإمداد لكل طرف» بهدف تقويض قدراته الهجومية في الخطوط الأمامية للقتال.