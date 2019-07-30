ليبيا_الآن| ماهي رسالة الجويلي لبني وليد وتوقعاته لمعركة طرابلس؟ . . . ذكر …

#ليبيا_الآن| ماهي رسالة الجويلي لبني وليد وتوقعاته لمعركة طرابلس؟

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ذكر آمر المنطقة العسكرية الغربية في حكومة الوفاق، اللواء أسامة الجويلي، إن معلومات وردت أن قوات الجيش الوطني جهّزت لتنفيذ هجوم واسع على قوات الوفاق، ولكنها فشلت في تنفيذه، بحسب تصريحه.

ووصف الجويلي في تصريحه، إن قدرات سلاح الجو التابع للجيش الوطني، محدودة، وهو الأمر الذي جعلها تنفذ ضربات جوية بمساعدة جهات خارجية، حسب وصفه.

وأشار أسامة الجويلي، إن حكومة الوفاق طالبت فرنسا، حول الأسلحة التي وُجدت في مدينة غريان، ومازالت الحكومة في انتظار الردّ الفرنسي، موضحا إن الحكومة الفرنسية معترفة بالمجلس الرئاسي، وعليها التنسيق مع حكومة الوفاق.

وأضاف الجويلي، إن الجيش الوطني يستخدم قاعدة الجفرة الجوية، لتسيير الطائرات المسيرة، وأن قوات الوفاق نجحت في تدمير بعض الطائرات الحربية التابعة لسلاح الجو الليبي.