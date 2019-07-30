ليبيا_الآن| ليبيون يستذكرون “حيادية” السبسي.. ويأملون بقاءها . . . “شعب واح…

#ليبيا_الآن| ليبيون يستذكرون “حيادية” السبسي.. ويأملون بقاءها

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“شعب واحد في دولتين”.. هكذا وصف الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي العلاقة بين ليبيا وتونس، فقد كان أكثر القادة حرصاً على إنهاء الأزمة في ليبيا وكان أكثرهم حيادة في التعامل مع الأطراف.

يتساءل مراقبون عن الدور المقبل لتونس تجاه ليبيا وأزمتها خاصة بعد رحيل “البجبوج” كما يسميه أبناء شعبه، وهل ستبقى حيادية الدولة مع الرئيس المؤقت محمد الناصر، رئيس مجلس النواب؟

وكان الدور التونسي في مرحلة السبسي واضحا من خلال جل المبادرات التي انعقدت في تونس بالبحث عن الحل السياسي، وجمع كل الأطراف على طاولة واحدة لتجنيب الليبيين والبلاد ويلات الحروب وقطع الطريق على الإرهاب.