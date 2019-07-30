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الساعدي يُفتي بجواز القتال في الأشهر الحُرم. #ليبيا #المرصد My job is on th

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الساعدي يُفتي بجواز القتال في الأشهر الحُرم. #ليبيا #المرصد

My job is on the battlefield in the campus months. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • كلب من كلاب النار لا قيمة لفتاويه لانه غير مؤهل للفتوى وقد افتت دار الافتاء المصرية بان الاخوان خوارج العصر وبالتالى فان من يقاتلهم لهم اجر عظيم يوم القيامة كما قال رسول الله وانهم شر خلق الله وقال رسولنا الكريم طوبى لمن قتلهم او قتلوه ووصف صفاتهم وهى تنطبق على الخوان تماما منها انهم يحقرون صلاتكم وصيامهم الى صلاتكم وصيامهم وانهم يقتلون اهل الاسلام ويتركون اهل الاوثان وانهم يقرآون القران لا يتجاوز تراقيهم ومن صفات الخوارج التى تنطبق على هذا الدجال الذى يفتى بغير علم هو والداعرة الاخوانى الصادق الغريانى انهم يحسنون القول ويسيئون الفعل وهم فى النهاية كلاب النار

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  • من هذا الامعة شر خلق الله ليفتى فيما لا يعنيه وهو ابوجهل ويشعل الفتن بين المسلمين ويقبض الثمن من وكلاء اسرائيل فى تركيا وقطر للتفريق بين المسلمين خدمة للمشروع الصهيونى لهدم المسجد الاقصى وبناء الهيكل وقت انشغال المسلمين بالحروب بينهم بفتاوى صهيونية تصب البنزين على النار مثل هذا الفتات الحمار واحد كلاب النار
    ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ((إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، اتخذ الناس رؤوساً جهالاً، فسئلوا، فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا))[1] رواه البخاري في صحيحه.

    رد

  • .من هذا الامعة شر خلق الله ليفتى فيما لا يعنيه وهو ابوجهل ويشعل الفتن بين المسلمين ويقبض الثمن من وكلاء اسرائيل فى تركيا وقطر للتفريق بين المسلمين خدمة للمشروع الصهيونى لهدم المسجد الاقصى وبناء الهيكل وقت انشغال المسلمين بالحروب بينهم بفتاوى صهيونية تصب البنزين على النار مثل هذا الفتات الحمار واحد كلاب النار
    ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ((إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، اتخذ الناس رؤوساً جهالاً، فسئلوا، فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا))[1] رواه البخاري في صحيحه.

    رد