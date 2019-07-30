ليبيا_الآن| انخفاض حاد في سعر الدولار بعد قرار الرئاسي . . . شهد سعر صرف ال…

#ليبيا_الآن| انخفاض حاد في سعر الدولار بعد قرار الرئاسي

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شهد سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الليبي في السوق السوداء، انخفاضا حادا بعد ساعات قليلة من إعلان المجلس الرئاسي تنخفيض قيمة الرسم على مبيعات النقد الأجنبي إلى 163% اعتبارا من يوم 4 أغسطس المقبل.

وسجل سعر صرف الدولار أمام الدينار مع ساعات مساء اليوم حوالي 4 دنانير، بينما سجل اليورو 4.5 دينار، والباوند 4.95 دينار.

وبلغ سعر صرف الليرة التركية 0.73 دينار، والدينار التونسي 1.48 دينار، فيما سجل سعر كسر الذهب عيار 18، 135 دينارا.