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#ليبيا_الآن| انخفاض حاد في سعر الدولار بعد قرار الرئاسي . . . شهد سعر صرف ال…

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| انخفاض حاد في سعر الدولار بعد قرار الرئاسي
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شهد سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الليبي في السوق السوداء، انخفاضا حادا بعد ساعات قليلة من إعلان المجلس الرئاسي تنخفيض قيمة الرسم على مبيعات النقد الأجنبي إلى 163% اعتبارا من يوم 4 أغسطس المقبل.

وسجل سعر صرف الدولار أمام الدينار مع ساعات مساء اليوم حوالي 4 دنانير، بينما سجل اليورو 4.5 دينار، والباوند 4.95 دينار.

وبلغ سعر صرف الليرة التركية 0.73 دينار، والدينار التونسي 1.48 دينار، فيما سجل سعر كسر الذهب عيار 18، 135 دينارا.

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