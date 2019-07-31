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السراج لـ السفير الايطالي : قواتنا مستمرة في الدفاع عن العاصمة #طرابلس. #ليبيا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

السراج لـ السفير الايطالي : قواتنا مستمرة في الدفاع عن العاصمة #طرابلس. #ليبيا #المرصد

Aos for the Italian Ambassador: our troops continue to defend the capital #Tripoli. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليق

  • منين عن
    ك قوات يا بغل و عمرنا ما شفنا اعلان تجنيد او تخريج دفعات يا حقير. قل الحقيقه اللي معاك هم حشد مليشياوي و مرتزقه و الجيش العربي الليبي مداير جهده في قصفهم يا خسيس. انك ماكش ليبي و لا تشرف طرتبلس يا فاسد انت من دمر طرابلس لاكهرباء و لا ماء و لاسيوله و لا امن اذهب الله يلعنك و يلعن اصلك يا حلوف

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