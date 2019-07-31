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#ليبيا_الآن| مصدر عسكري: الجيش يضع اللمسات الأخيرة لاقتحام طرابلس . . . كشفت…

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| مصدر عسكري: الجيش يضع اللمسات الأخيرة لاقتحام طرابلس
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كشفت مصادر عسكرية مطلعة مُقربة من الجيش الوطني، أن القيادة العامة تستعد لإصدار أوامرها باقتحام طرابلس قبل حلول عيد الأضحى.

وأفادت ذات المصادر في تصريحات لصحيفة “البيان” بأن القائد العام للجيش الوطني، المُشير خليفة حفتر، عقد اجتماعاً موسعاً مع قيادات محاور القتال لمُتابعة إدارة عملية تحرير العاصمة والهجوم على مواقع تمركز المجموعات المُسلحة.

وتصدّرت التعليمات المعنية بتأمين المدنيين أثناء المعركة اجتماع حفتر مع قيادات المحاور، إضافة إلى سُبل تأمين المدينة فور انتهاء العملية.

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  • To all Libyans in Tripoli, it is your time to get rid of all the criminals
    Please support the Libyan army and announce to Hafter and ask him please please do not give up until you get rid of all the criminals

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