ليبيا_الآن| اعتداء مسلّح على محطة بمنطقة عرادة بطرابلس . . . أعلنت الشركة ا…

#ليبيا_الآن| اعتداء مسلّح على محطة بمنطقة عرادة بطرابلس

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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، تعرض محطة الانطلاقة بمنطقة عرادة جهد 30 كيلوفولت في طرابلس صباح الاربعاء، لاعتداء من قبل مسلحين رافضين لبرنامج طرح الأحمال.

وقالت دائرة الإعلام بالشركة في بيان، إن المسلحين دخلوا إلى المحطة وقاموا بإطلاق الرصاص على أحد المحولات مما تسبب في خروج الزيت من المحول وفصل التغذية الكهربائية عن المحول وانقطاع الكهرباء عن أجزاء من منطقتي عرادة والبيفي.

وأشارت الشركة إلى أنها تعاني منذ فترة من الاعتداءات المتكررة على مقراتها وموظفيها، وإلحاق الأذى والضرر بالشبكة الكهربائية بشكل متواصل.