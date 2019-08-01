السعيدي: المجتمع الدولي يدرك أهمية استكمال مهمة تطهير العاصمة من العصابات الإر

Saidi: the international community recognizes the importance of completing the task of clearing the capital from terrorist gangs. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Saidi: the international community recognizes the importance of completing the task of clearing the capital from terrorist gangs. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
بالله يا سعيدي : وضحولنا شوية على الانفجار الي حدث في بنغازي .
ومقاهي الفساد واللافتات الإعلامية المُخلة للاداب والاعراف الليبية الي انتشرت في مناطقكم فجاءة …!!!!
والاختلاط في المقاهي والمطاعم وعدم مكوث المراءة في البيت او الظهو لزوجه او لأبناءها …؟!!!
بالله تبو وجهة نظرك في عالمهزلة ألي انتم موافقين عليها . وربما حتى مساواة الرجل والمراءة في الميراث منزلينها في ضاس ثوركم … !!!! لاحول ولا قوة الا بالله …. علم الانسان ما لا يعلم
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