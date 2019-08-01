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السعيدي: المجتمع الدولي يدرك أهمية استكمال مهمة تطهير العاصمة من العصابات الإر

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

السعيدي: المجتمع الدولي يدرك أهمية استكمال مهمة تطهير العاصمة من العصابات الإرهابية. #ليبيا #المرصد

Saidi: the international community recognizes the importance of completing the task of clearing the capital from terrorist gangs. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • بالله يا سعيدي : وضحولنا شوية على الانفجار الي حدث في بنغازي .
    ومقاهي الفساد واللافتات الإعلامية المُخلة للاداب والاعراف الليبية الي انتشرت في مناطقكم فجاءة …!!!!
    والاختلاط في المقاهي والمطاعم وعدم مكوث المراءة في البيت او الظهو لزوجه او لأبناءها …؟!!!
    بالله تبو وجهة نظرك في عالمهزلة ألي انتم موافقين عليها . وربما حتى مساواة الرجل والمراءة في الميراث منزلينها في ضاس ثوركم … !!!! لاحول ولا قوة الا بالله …. علم الانسان ما لا يعلم

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