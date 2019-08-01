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الحاسية: عدم ذكر الإتفاق السياسي في إحاطة سلامة هو سبب إمتعاض مجلسي الدولة وال

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الحاسية: عدم ذكر الإتفاق السياسي في إحاطة سلامة هو سبب إمتعاض مجلسي الدولة والرئاسي. #ليبيا #المرصد

Copper: not to mention the political agreement in a safety briefing is the cause of the resentment of the state and presidential councils. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • حمار وغبى وتيس مثل كل الاخوان المفلسين فسلامة يعرف ان اتفاق الصخيرات سقط لعدة عوامل منها انتهاء مدته سنتان والثانية عدم خصول المجلس الرئاسي على ثقة البرلمان والثالث عدم وجود توافق وبالتالي بعد سقوط الصخيرات عليه ان يبلغ مجلس الامن بنقل الشرعية لمجلس النواب ويصبح رئيس البرلمان رئيسا مؤقتا للبلاد مثل تونس والجزائر ويصبح عقيلة صالح هو القائد الأعلى للجيش الوطنى فبأى صفة ينصب الامعة فاسد السراق نفسه قائدا عاما وهوو غير منتخب من الشعب ولم يحصل على ثقة نواب الشعب هو فقط يحظى بثقة اثنين من النساوين من اصخاب القرار في تحالف ضرار المكون من تركيا وقطر الأولى موزه ام تميم وزوجة البغل حمد ابوتميم والتي اجبرته على التنازل عن السلطة لابنها رغم ان الأصغر والاحق هو اخوه جوعان وان كان اهطل مثل ابوه اما الثانية فهى امينة زوجة اردوغان والتي اجبرته على تعيين زوج ابتها بيرقدار وزيرا للمالية حتى تصبح الخزانة العامة في يد امينة الغير امينة هي والفاسد زوج ابتها وصاحب مصنع الطائرات المسيرة التي تباع لليبيا بثمن غالى ليكسب اردوغان وعائلته ويكسب الفاسدين في ليبيا عمولات ويهمهم استمرار الحرب لكسب المزيد وعلى سلامة ان يطلب فورا نقل السلطة لرئيس مجلس الانواب لتجفيف منابع دعم المليشيا الإرهابية حيث ستولى الحكومة المؤقتة السلطة ومصرف ليبيا المركزى البيضاء ومؤسسة النفط في بنغازى ووقتها ستنهار المليشيات بدون نهب ثروات مصرف طرابلس المركزى ويستطيع الجيش الوطنى حرير طرابلس باقل خسائر ممكنة

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  • اربع تجتارب حول لييبا لشغل منصب الرئيس فى حالة غياب الرئيس المنتخب سواء انتخاب مباشر من الشعب او نيل ثقة البرلمان كما فى لبنان وفى ليبيا فائز السراق مغتصب للسلطة هو وعصابته فلم ينتخبه الشعب ولم ينل ثقة الشعب وهى شرط لسريان الاتفاق السياسى قبل انتهاء صلاحيته وبالتالى ادار العالم ظهره للسراج لانه مستفيد من الفوضى ويدعم المليشيات الارهابية من ثروات الشعب الليبى وهما ما رفض استمراره الجيش الوطنى المكلف بتحرير الاراضى الليبية ويخظى بثقة الدول الكبرى سعيا لاستقرار البلاد وامر طبيعى ان بنزعح اخوان الشياطين من تحول سلامة الى الطريق المستقيم قليلا ولو درجة واحدة وبقى عليه اجراءات اخرى لتجفيف منابع الارهاب

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