الحاسية: عدم ذكر الإتفاق السياسي في إحاطة سلامة هو سبب إمتعاض مجلسي الدولة وال

Copper: not to mention the political agreement in a safety briefing is the cause of the resentment of the state and presidential councils. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Copper: not to mention the political agreement in a safety briefing is the cause of the resentment of the state and presidential councils. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
حمار وغبى وتيس مثل كل الاخوان المفلسين فسلامة يعرف ان اتفاق الصخيرات سقط لعدة عوامل منها انتهاء مدته سنتان والثانية عدم خصول المجلس الرئاسي على ثقة البرلمان والثالث عدم وجود توافق وبالتالي بعد سقوط الصخيرات عليه ان يبلغ مجلس الامن بنقل الشرعية لمجلس النواب ويصبح رئيس البرلمان رئيسا مؤقتا للبلاد مثل تونس والجزائر ويصبح عقيلة صالح هو القائد الأعلى للجيش الوطنى فبأى صفة ينصب الامعة فاسد السراق نفسه قائدا عاما وهوو غير منتخب من الشعب ولم يحصل على ثقة نواب الشعب هو فقط يحظى بثقة اثنين من النساوين من اصخاب القرار في تحالف ضرار المكون من تركيا وقطر الأولى موزه ام تميم وزوجة البغل حمد ابوتميم والتي اجبرته على التنازل عن السلطة لابنها رغم ان الأصغر والاحق هو اخوه جوعان وان كان اهطل مثل ابوه اما الثانية فهى امينة زوجة اردوغان والتي اجبرته على تعيين زوج ابتها بيرقدار وزيرا للمالية حتى تصبح الخزانة العامة في يد امينة الغير امينة هي والفاسد زوج ابتها وصاحب مصنع الطائرات المسيرة التي تباع لليبيا بثمن غالى ليكسب اردوغان وعائلته ويكسب الفاسدين في ليبيا عمولات ويهمهم استمرار الحرب لكسب المزيد وعلى سلامة ان يطلب فورا نقل السلطة لرئيس مجلس الانواب لتجفيف منابع دعم المليشيا الإرهابية حيث ستولى الحكومة المؤقتة السلطة ومصرف ليبيا المركزى البيضاء ومؤسسة النفط في بنغازى ووقتها ستنهار المليشيات بدون نهب ثروات مصرف طرابلس المركزى ويستطيع الجيش الوطنى حرير طرابلس باقل خسائر ممكنة
اربع تجتارب حول لييبا لشغل منصب الرئيس فى حالة غياب الرئيس المنتخب سواء انتخاب مباشر من الشعب او نيل ثقة البرلمان كما فى لبنان وفى ليبيا فائز السراق مغتصب للسلطة هو وعصابته فلم ينتخبه الشعب ولم ينل ثقة الشعب وهى شرط لسريان الاتفاق السياسى قبل انتهاء صلاحيته وبالتالى ادار العالم ظهره للسراج لانه مستفيد من الفوضى ويدعم المليشيات الارهابية من ثروات الشعب الليبى وهما ما رفض استمراره الجيش الوطنى المكلف بتحرير الاراضى الليبية ويخظى بثقة الدول الكبرى سعيا لاستقرار البلاد وامر طبيعى ان بنزعح اخوان الشياطين من تحول سلامة الى الطريق المستقيم قليلا ولو درجة واحدة وبقى عليه اجراءات اخرى لتجفيف منابع الارهاب
أضف تعليقـك