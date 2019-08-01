ليبيا_الآن| “البعثة الطبية” تنفي وفاة حجاج ليبيين . . . نفت البعثة الطبية ا…

#ليبيا_الآن| “البعثة الطبية” تنفي وفاة حجاج ليبيين

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نفت البعثة الطبية المرافقة للحجاج الليبيين، الخميس، تسجيل أي حالة وفاة بين “حجاج ليبيا” داخل الأراضي المقدسة.

ووفق بيان نشرته وزارة الصحة بحكومة الوفاق، فقد بينت البعثة أن بعض الحجاج أحيلوا إلى المستشفيات لأسباب مختلفة حيث دخلت 3 حالات للعناية الفائقة، فيما ستدخل حالة أخرى لقسم العمليات لإجراء عملية قلب مفتوح، وخضعت 3 حالات لتجبير كسور، إضافة إلى إجراء 7 حجاج جلسات غسيل كلوي.

يشار إلى أن البعثة الطبية افتتحت عيادتي كشف وحجرتي ملاحظة وصيدلية وشرعت في إجراء الكشوفات الطبية لحجاج بيت الله الحرام.