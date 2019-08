تأخر بالعودة إلى المنزل فعاقبته أمه بطريقة غير متوقعة. “تاج الدين” يبوح لأول مرة بتفاصيل عن حياته. استمعوا لسر تاج الدين (رابط الحلقة كاملة في التعليقات 👇)#همّ_وراح #بودكاست #راديو_الآنHe was late to return home and his mother was unexpectedly surprised. The Crown of religion reveals for the first time details of his life. Listen to the crown of religion (full episode link in the comments 👇)#همّ_وراح #بودكاست #راديو_الآن