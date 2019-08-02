ليبيا_الآن| الأحمر: من الخطأ التعويل على إحاطة سلامة . . . قال عضو مجلس الن…

#ليبيا_الآن| الأحمر: من الخطأ التعويل على إحاطة سلامة

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قال عضو مجلس النواب، بشير الأحمر، إن الجرائم التي ترتكبها القوات التابعة للوفاق أصبحت واضحة للجميع وليست بحاجة لأن تُذكر ضمن إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، أمام مجلس الأمن، لإثباتها، مُضيفاً أنه من “الخطأ التعويل على إحاطة سلامة”.

وأشار الأحمر في تصريحات لوكالة العين الإخبارية إلى أن الجيش الوطني ماضٍ في معركته لإنهاء وجود هذه المجموعات، لافتاً إلى أن آمالا ليبية كبيرة مُعلّقة على الجيش الوطني ودوره في تحقيق الاستقرار، وتخليص البلاد من التشكيلات المُسلحة.