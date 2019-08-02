ليبيا_الآن| آخر تطورات محاور القتال بطرابلس . . . تتغير المعطيات على الأرض …

#ليبيا_الآن| آخر تطورات محاور القتال بطرابلس

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تتغير المعطيات على الأرض كل يوم وتزداد رقعة اشتباكات العاصمة، وشهدت محاور القتال جنوب طرابلس الخميس تقدمات مهمة للجيش الوطني حيث أكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة أن وحدات الجيش أوقعت في صفوف قوات الوفاق أكثر من 25 قتيلا في حصيلة وصفتها بالأولية مضيفة أن المجموعات المسلحة شرعت بقصف الأحياء السكنية ومنها منطقة الهضبة بالقذائف العشوائية.

في غضون ذلك اندلعت اشتباكات متقطعة بين المجموعات التابعة للوفاق والجيش الوطني في محور اليرموك والسواني ومحور طريق النهر وطريق المطار، تبعها نعي لواء الصمود 7 من مقاتليه قال إنهم قتلوا خلال اشتباكات مع قوات الجيش الوطني في محور السواني.