ليبيا_الآن| إعلان موعد عيد الأضحى في ليبيا . . . أعلنت جمعية رؤية لهواة الف…

#ليبيا_الآن| إعلان موعد عيد الأضحى في ليبيا

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أعلنت جمعية رؤية لهواة الفلك أن اليوم الجمعة هو أوّل أيام شهر ذي الحجة في ليبيا، ويوم السبت الموافق 10 أغسطس هو يوم عرفة؛ ليكون أول أيام عيد الأضحى الأحد الموافق 11 أغسطس.

وكانت اللجنة العليا للإفتاء بالبيضاء ودار الإفتاء في طرابلس قد أعلنتا، أمس الخميس، رؤية هلال ذي الحجة ليكون الجمعة أول أيام الشهر لعام 1440 هجري.

وتشهد أسواق الأغنام في ليبيا ركوداً ملحوظاً بسبب ارتفاع الأسعار التي عزاها التجار لارتفاع نسبة الرسم المفروض على النقد الأجنبي، قبل أن يُخفضها المجلس الرئاسي منذ يومين من 183% إلى 163%.