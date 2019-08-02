اللواء الغزوي يكشف تفاصيل وأسباب ” ضربة السدادة ” الجوية . #ليبيا #المرصد G

General the reveals the details and reasons of the air ” Blow-Stopper #Libya #Observatory
Translated from Arabic
General the reveals the details and reasons of the air ” Blow-Stopper #Libya #Observatory
Translated from Arabic
.مسميات الاخوان دائما معكوسة فدعم الارهاب يسموه مكافحة الارهاب وقناة الاشرار يسمونها الاحرار مع انه مستحيل ان يكون الاخوانى حرا وهو واحد من قطيع خرفان يحركه صوان وقناة التناصح قناة صهيونية خبيثة تضم ابولهب الغريانى وابوجهل الساعدى وتستضيف اقذر واحقر الكائنات التى تعيش وسط بيوت الرزيلة باسطنبول وايضا تجد اهم صفة فى الاخوان هى الكذب ومن النوعية الغبية السازحة وغير متقنة
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