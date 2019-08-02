السراج | قرار بمنح ذوي قتلى قواته وأصحاب الإعاقة المستديمة منهم راتب شهري يعاد

AOS | a decision to grant dead people his troops and those with permanent disabilities a monthly salary equivalent to the salary of a brigade in the army. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
AOS | a decision to grant dead people his troops and those with permanent disabilities a monthly salary equivalent to the salary of a brigade in the army. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
هذا الموضوع خاص بالش!ون الاجتماعية حسب البلديات ولا يتضمن الغير ليبيين او الأجانب ، وطبعا يجب على الادارة الفحص في تكرار الأسماء في أكثر من بلدية للاختلاس او وحود اسماء وهمية فيجب تخصيص بطلبة لذوي الإعاقة تحمل بياناته وصورته الشخصية للتأكد من وجوده على قيد الحياة وإصدار البطاقة يتم عن طريق الادارة الصحية في المستشفيات العامة الليبية . غير ذللك لا يتم تخصيص اي معاش لمنع التزوير في البيانات ولو ان ملاحظة اي تزوير يحب ابلاغ الجهات المختصة رحال او نساء او أطفال . يجب التعميم على مستوى البلدية .
رشوة من المال العام للمجرمين لن تستمر طويلا وعقب تحرير طرابلس سيتم استرداد هذه الاموال ممن حصلوا عليها بالمخالفة للقانون فالسراق ليس له صفة بعد سقوك الصخيرات وسيحاسب الراشى والمرتشى اما شهداء الجيش الوطنى فحصلوا على اعظم اجر لا يقدر بمال احياء عند ربهم يرزقون لم يقاتلوا من اجل المال لهم فى حياتهن ولاسرتهم بعد ان رأوا مقعدهم فى النار فشهيد الجيش الوطنى دافع عن كرامة وسيادة الشعب الليبى عن اموال الشعب وعن اعراض الشعب التى استباحتها المليشيات المجرمة
ليبى قديم ذو جودة عالية تبقى خروف مصراطى لوطى غبى منه فيه كيف يحصل مجرم حارب الجيش الوطنى لبلده بدعم تركى قطرى ينشر الفوضى فى ليبيا على ثمن الخسة والخيانة وماهى صفة من دفع لهم الاموال ورينا محكمة طرابلس ترفض نتيجة البلديات لعدم وجود صفة لحكومة النفاق انت طلعت بيبيى قديم من العصر الحجرى قبل لبس البامبرز كان بيلبس خازوق حجرى وواضح ان هذا الخازوق وصل لمخك وجعله مهلبية او ملوخية
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