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إمطير: إحاطة سلامة تحتوي على كم هائل من المغالطات والتدليس. #ليبيا #المرصد

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

إمطير: إحاطة سلامة تحتوي على كم هائل من المغالطات والتدليس. #ليبيا #المرصد

Aviary: A Safety Briefing that contains a huge amount of fallacies and fraud. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليق

  • لو كانت هذه الصفات التى تتهمه به هذه الاخوانية القذرة متوفرة فيه مع شوية غباوة لاستحق سلامة ان يكون مرشدا عاما للاخوان بجدارة ولكنت اول من تريدى ان تعيشى معه فى خيمة من خيام النكاح وان كان شكلك يقطع الخلف ويجعله يرجع انظرى لنفسك فى المرأة ستجدى نفسك تقولين .قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق

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