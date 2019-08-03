إمطير: إحاطة سلامة تحتوي على كم هائل من المغالطات والتدليس. #ليبيا #المرصد

Aviary: A Safety Briefing that contains a huge amount of fallacies and fraud. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Aviary: A Safety Briefing that contains a huge amount of fallacies and fraud. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
لو كانت هذه الصفات التى تتهمه به هذه الاخوانية القذرة متوفرة فيه مع شوية غباوة لاستحق سلامة ان يكون مرشدا عاما للاخوان بجدارة ولكنت اول من تريدى ان تعيشى معه فى خيمة من خيام النكاح وان كان شكلك يقطع الخلف ويجعله يرجع انظرى لنفسك فى المرأة ستجدى نفسك تقولين .قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق
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