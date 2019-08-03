ليبيا_الآن| “مصراتة الطبي” يستقبل 3 قتلى من قوات الوفاق . . . وصل إلى مركز …

#ليبيا_الآن| “مصراتة الطبي” يستقبل 3 قتلى من قوات الوفاق

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وصل إلى مركز مصراتة الطبي 14 جريحاً و3 قتلى من قوات الوفاق، يُعتقد بأنهم أُصيبوا إثر ضربات جوية نفذتها طائرات الجيش الوطني بمحاور القتال جنوب العاصمة.

وسبق أن أكدت أطراف عسكرية تتبع الجيش الوطني أن سلاح الجو كثّف ضرباته مؤخراً على تمركزات قوات الطرف الآخر بهدف استنزافه إلى أقصى حد مُمكن، قبل خوض معركة التحرير الحاسمة.

وكانت المجموعات المسلحة المعروفة باسم “لواء الصمود” قد نعت منذ يومين 7 من مُقاتليها، قالت إنهم قُتلوا، خلال اشتباكات مع قوات الجيش الوطني، في محور السواني.

وجاء ذلك بعد ساعات من اندلاع اشتباكات متقطعة بين المجموعات التابعة لحكومة الوفاق والجيش الوطني، في محور اليرموك والسواني ومحور طريق النهر وطريق المطار.