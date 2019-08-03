ليبيا_الآن| هل سترتفع أسعار الآيفون في ليبيا بعد قرار ترامب؟ . . . يعترف عش…

#ليبيا_الآن| هل سترتفع أسعار الآيفون في ليبيا بعد قرار ترامب؟

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يعترف عشاق شركة آبل أن أسعار هواتفها مرتفعة، ورغم ذلك يصعب عليهم تغيير هواتفهم، لكن ماذا بعد ارتفاع الأسعار القادم بسبب الضرائب الأمريكية الجديدة؟ وهل سترتفع الأسعار في ليبيا؟

فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضرائبَ جديدة على الواردات التكنولوجية من الصين من بينها هواتف آيفون الأمريكية والتي تُصنّع في الصين بواسطة مصانع شركات Foxconn، بقيمة 10% على الواردات من الصين.

ويقول الخبير المالي والاقتصادي في شركة Wedbush Securities للخدمات المالية دانييل إيفز إن الزبائن سيضطرون لدفع ما بين 75 إلى 100 دولار أمريكي زيادة لشراء هواتف آيفون الجديدة.