ليبيا_الآن| مصادر مصرية: وفد من مدينة مصراتة بالقاهرة وهذه مهمته!

أفاد مصدر مصري خاص بحسب قناة 218 نيوز بزيارة وفد من مدينة مصراتة، منهم ممثلون عن تشيكلات مسلحة إلى القاهرة، حيث التقى الوفد باللجنة المعنية الخاصة بليبيا هناك، بهدف البحث عن إيجاد صيغة لإنهاء التشكيلات المسلحة في ليبيا وهو مايفسر بأن هناك من يسعى من داخل مصراتة لفتح باب للمفاوضات مع قيادة الجيش الوطني.

ويشهد الشارع في مدينة مصراتة حالة من الاستياء العام نتيجة لطول أمد الحرب التي لم تجن سوى المزيد من القتلى غالبيتم من الشباب.

وقد طالت الحرب في محيط طرابلس دون أن تكون نتائجها واضحة المعالم وقد دفعت بالعديد من الشباب نحو حتفهم، وإن كان هذا المشهد مأساويا إلا انه بات واقعا تعيشه ليبيا اليوم.

ومع احتدام الاشتباكات وعدم وضوح موعد محدد لتضع الحرب أوزارها تعالت أصوات مناوئة للقتال وبدأت في الظهور في عدد من المدن والمناطق منها مصراتة التي دفع شبابها الفاتورة الأعلى، إذ صار عدد القتلى منهم كل يوم في ازدياد، وهو ما دعا كثيرين بتوجيه انتقادات كبيرة للمجلس الرئاسي الذي رأوا فيه أنه لم يتخذ سياسية ناجعة تجاه الوضع .