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خلال زيارة المشير حفتر للقاهرة.. #مصر تؤكد دعمها للجيش في مكافحة الإرهاب. #ليب

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

خلال زيارة المشير حفتر للقاهرة.. #مصر تؤكد دعمها للجيش في مكافحة الإرهاب. #ليبيا #المرصد

During the visit of marshal haftar to Cairo.. #Egypt confirms its support for the army in the fight against terrorism. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • اتمنى اجراء مناورة مشتركة بين الجيش المصرى والجيش الليبى فى المنطقة الغربية يشارك فيها الاف الدبابات والمدرعات وطائرات الاباتشى والرافال واف ستة عشر والاسطول البحرى فى صبراته واستخدام الزخيرة الحية فى ضرب مواقع حقيقية للارهابيبن هيا للتحرك القوات المصرية من قاعدة محمد نجيب العسكرية بالقرب من الحدود الليبية مسافة السكة حوالى 24 ساعة برا وساعتين جوا

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