خلال زيارة المشير حفتر للقاهرة.. #مصر تؤكد دعمها للجيش في مكافحة الإرهاب. #ليب

During the visit of marshal haftar to Cairo.. #Egypt confirms its support for the army in the fight against terrorism. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
During the visit of marshal haftar to Cairo.. #Egypt confirms its support for the army in the fight against terrorism. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
اتمنى اجراء مناورة مشتركة بين الجيش المصرى والجيش الليبى فى المنطقة الغربية يشارك فيها الاف الدبابات والمدرعات وطائرات الاباتشى والرافال واف ستة عشر والاسطول البحرى فى صبراته واستخدام الزخيرة الحية فى ضرب مواقع حقيقية للارهابيبن هيا للتحرك القوات المصرية من قاعدة محمد نجيب العسكرية بالقرب من الحدود الليبية مسافة السكة حوالى 24 ساعة برا وساعتين جوا
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