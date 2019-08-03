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الفقية: خلط الأوراق الذي يقوم به سلامة أزعج الليبيين لذلك عليه مغادرة البلاد.

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الفقية: خلط الأوراق الذي يقوم به سلامة أزعج الليبيين لذلك عليه مغادرة البلاد. #ليبيا #المرصد

Ạlfqyẗ: mixing papers by salama upset libyans so he has to leave the country. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • وانت شين دخلك بالليبيين انت من الاخوان المفلسين من الذين لا يؤمنون بالاوطان وهم عملاء لدويلة قطر وتركيا ويسعون لهدم الجيش الوطنى لصالح مليشياتهم الارهابية وسلامة لم يقل ربع الحقيقة ولو جاء مكانه من يخشى الله ويقول كامل الحقيقة امام مجلس الامن لاصدر قرارين هامين الاول نقل السلطة لرئيس البرلمان المنتخب من الشعب مع احالة بقايا حكومة الوفاق للجنائية الدولية والثانى اعتبار تنظيم الاخوان وفروعه فى ليبيا كيانات ارهابية ومصادرة كافة ممتلكاتها وهذا ما سيحدث عقب تحرير طرابلس الذى بات وشيكا

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