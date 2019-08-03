الفقية: خلط الأوراق الذي يقوم به سلامة أزعج الليبيين لذلك عليه مغادرة البلاد.

Ạlfqyẗ: mixing papers by salama upset libyans so he has to leave the country. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Ạlfqyẗ: mixing papers by salama upset libyans so he has to leave the country. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
وانت شين دخلك بالليبيين انت من الاخوان المفلسين من الذين لا يؤمنون بالاوطان وهم عملاء لدويلة قطر وتركيا ويسعون لهدم الجيش الوطنى لصالح مليشياتهم الارهابية وسلامة لم يقل ربع الحقيقة ولو جاء مكانه من يخشى الله ويقول كامل الحقيقة امام مجلس الامن لاصدر قرارين هامين الاول نقل السلطة لرئيس البرلمان المنتخب من الشعب مع احالة بقايا حكومة الوفاق للجنائية الدولية والثانى اعتبار تنظيم الاخوان وفروعه فى ليبيا كيانات ارهابية ومصادرة كافة ممتلكاتها وهذا ما سيحدث عقب تحرير طرابلس الذى بات وشيكا
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