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سيالة: نستغرب موقف غسان سلامة من النواب المجتمعين في #طرابلس. #ليبيا #المرصد

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

سيالة: نستغرب موقف غسان سلامة من النواب المجتمعين في #طرابلس. #ليبيا #المرصد

Sial: surprised the position of ghassan salama from the deputies gathered in #Tripoli. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • سيالة الزبالة اخوانى غبى منه فيه هل راى فى اى دولة انشقاق عدد قليل من نواب اى برلمان لتشكيل برلمان اخر كوميدى فهل مثلا يمكن لحزب الشعوب فى تركيا ان يشكل فى انقرة برلمان اخر ويرفض برلمان اردوغان وقتها هل ستعترف بهم يازبالة عيب على ذقنك العيرة ياحمار فانت مجرد خارية السراق خرجت منه بعد ما زيط انت امعة تافه

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