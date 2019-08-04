سيالة: نستغرب موقف غسان سلامة من النواب المجتمعين في #طرابلس. #ليبيا #المرصد

Sial: surprised the position of ghassan salama from the deputies gathered in #Tripoli. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Sial: surprised the position of ghassan salama from the deputies gathered in #Tripoli. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
سيالة الزبالة اخوانى غبى منه فيه هل راى فى اى دولة انشقاق عدد قليل من نواب اى برلمان لتشكيل برلمان اخر كوميدى فهل مثلا يمكن لحزب الشعوب فى تركيا ان يشكل فى انقرة برلمان اخر ويرفض برلمان اردوغان وقتها هل ستعترف بهم يازبالة عيب على ذقنك العيرة ياحمار فانت مجرد خارية السراق خرجت منه بعد ما زيط انت امعة تافه
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