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زوبية: السيسي يختلق عمليات ارهابية في #ليبيا لغرض دعم حفتر عسكريا ولوجستيا. #ل

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

زوبية: السيسي يختلق عمليات ارهابية في #ليبيا لغرض دعم حفتر عسكريا ولوجستيا. #ليبيا #المرصد

Our: Sisi is making up terrorist operations in #Libya for the purpose of supporting haftar military and logistical. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • غير شمو يجيبك للرئيس السيسي يا حشرة يا تيس يا ذيوث يا فاسد يا بغل يا متخلف. خليك مع اللي زيك الحثاله السويحلي و معيتيق و باش لغا يا خنازير

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  • كعادة اى اخوانى غبى ينكر الواقع ويتنفس الكذب فالارهاب فى ليبيا مسجل رسميا فى تقرير الخارحية الامريكية وكلام ترامب فى ايطاليا وكلام كل مندوبى القوى الكبرى فى مجلس الامن والاخوان المفلسين المصدر الرئيسى للارهاب واسوأ من داعش والقاعدة فمهما من البداية موقفهم واضح يريدون الوصول للسلطة بالقوة بينما الاخوان يلبسون قناع كاذب ليتسلقوا الى السلطة على سلم الديمقراطية وبعد ان يصلوا لكرسى السلطة يخلعوا القناع ليظهر وجههم الارهابى الحقير ومع ذلك تم اسقاط حكم المرشد وايداعه السجن هو والكثير من اصنام مكتب الارشادى وبالطبع اى اخوانى عنده عقده من السيسى حيث استطاع هذا القصير المكير ان يستغل غباوتهم فى ايهامهم بانه اخوانى وهى شئ مستحيل كمن يقول ان حفتر اخوانى مثلا ومع ذلك صدقوا لانهم بلا عقل اصلا وكان اسقاط حكم مرشدهم الوضيع محمد بديع فى معقلهم الرئيسى ومصادرة اموالهم التى حصلوا عليها بالغش والاحتيال وهددوا بالارهابيين فى سيناء وتم سحقهم ولم يعد لهم ملاذ امن اما الحمار الذى ينكر الواقع فالعالم كله يرى دليلا قاطعا على وجود الارهاب من صفحات هؤلاء الاغبياء حيث يتم الاعلان عن مقتل ارهابيين مطلوبين على قائمة الارهاب الدولية او المحلية نفقوا فى الحرب على الارهاب وهذا دليل انه كذاب اشر ومن شر ما خلق

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