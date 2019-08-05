ليبيا_الآن| بوشناف: اختفاء سرقيوة “حادثة إرهابية” . . . قال وزير الداخلية ف…

#ليبيا_الآن| بوشناف: اختفاء سرقيوة “حادثة إرهابية”

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قال وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف إن اختفاء عضو مجلس النواب سهام سرقيوة “حادثة إرهابية”، مضيفا أن التحقيقات متواصلة لحين إقفال ملف “الجريمة” بالكامل.

وذكر بوشناف للصحفيين خلال جولة ليلية لتفقد سير الأمن في بنغازي، ليل السبت/ الأحد، أن قوات الشرطة والدفاع المدني اتجهت إلى منزل سرقيوة في الليلة التي تمت فيها عملية الاختطاف، لافتا إلى تعرض رجال الشرطة إلى مقاومة مسلحة ما دعاهم للانسحاب وإعادة ترتيب صفوفهم والتقدم مجددا.