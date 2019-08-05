السيسي لـ ماكرون: #مصر تساند جهود الجيش الليبي في مكافحة الإرهاب الذي يهدد الم

Sisi for macron: #Egypt supports the efforts of the Libyan army in the fight against terrorism that threatens the region. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Sisi for macron: #Egypt supports the efforts of the Libyan army in the fight against terrorism that threatens the region. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
” لا يعلم بلد في أقطار الأرض أثنى الله عليه في القرآن بمثل هذا الثناء ولا وصفه بمثل هذا الوصف ولا شهد له بالكرم غير مصر ”
” جلال الدين السيوطى ”
إنها حقا لكلمات عظيمة أردت أن ابدأ حديثي بها لجلال الدين السيوطى , الذي تحدث عن شرف مصر وعظمة تاريخها , فهذه الحضارة المصرية القديمة التي سابقت التقدم والحضارة في عصرنا هذا ولا تزال أسرارهم إلى الآن تحير العقول.
فقد حظيت مصر وشرفها الله عز وجل بأنبيائه الذين عاشوا على ارض مصر , فنبي الله إدريس أول من علم المصريين المخيط وبعث بأرض الكنانة , و خليل الرحمن ابراهيم عليه السلام أقام بين أهلها وتزوج هاجر المصرية وتلد هاجر المصرية إسماعيل الذي باركه الله , فكان صديقا نبيا ومن إسماعيل تخرج اعظم الأمم وهى العرب .
وتزوج نبى الله يوسف من ابنه صاحب عين شمس, وعينه عزيز مصر على إدارة البلاد المالية , ووفد أليها يعقوب عليه السلام وأخوة يوسف وعاشوا على ارض الكنانة , ونشأ بأرضها أنبياء الله موسى وهارون حيث ربى موسى وليدا ولبث فيها من عمرة سنين , وبعثه الله إلى فرعون وهامان ليذكرهم بالله وعبادته وآلا يشرك به شيء .
ونشاء بأرضها نبي الله دانيال ويوشع , ومن بطش الرومان وجبروت ” هيرودس ” حاكم فلسطين آتت مريم وعيسى عليهم السلام فكانت مصر حصن آمان لهم , ومكثو بها ما بين عين شمس وبابليون .
واعظم هذا التشريف هو رسول الله صلى الله عليه وسلم , فكما كان لإبراهيم الخليل زوجه مصريه كان لرسول الله ” ماريه القبطية المصرية ” التي أنجبت له إبراهيم , بل ونزلت أحداث سورة كاملة بأرض مصر ” سورة يوسف ” تتحدث عن سيدنا يوسف وما حدث له على ارض مصر .
مصر التي خلدها القرآن
الخلود يعني عدم الفناء
والقرآن خالد فمصر خالده
في جنة الخلد يتردد صدي اسمها
ورب العزة يتلو كلامه بنفسه
ورسوله يترنم بآياته والخلق يهيمون بروعة التلاوة وجمال الصوت
ذكرت مصر فى القرآن الكريم خمس مرات لفظاً
{اهبطوا مصراً فإنَّ لكم مَّا سألتم} (البقرة :61) .
(وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوَّءا لقومكما بمصر بيوتاً) (يونس:87 )
(يوسف:21) {وقال الذي اشتراهُ من مصر}
{ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين} (يوسف :99)
( قَالَ يَا قَوْم أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ ) ( الزخرف:51ِ )
ذكرت سيناء فى القرآن الكريم مرتين
{وشجرة تخرج من طور سيناء} (المؤمنون:20)
{والتين والزيتون وطور سينين}(التين:2)
وحظيت مصر بالتشريف في القرآن الكريم حيث ورد ذكرها اكثر من مرة بشكل غير مباشر على سبيل المثال
قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ
(إن فرعون علا في الأرض)
(ونريد أن نمن علي الذين استضعفوا في الأرض)
(ونمكن لهم في الأرض)
(واستكبرهو وجنوده في الأرض بغير الحق)
(أتذر موسي وقومه ليفسدوا في الأرض)
(استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده)
(قال عسي ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض)
(وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها)
(وكذلك مكنا ليوسف في الأرض)
(ياقوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض)
(إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد)
و الأرض فى الآيات السابقة هى مصر و قد ذكرت فى عدة مواضع باسم الأرض فى القرآن كما ذكر عبدالله بن عباس في القرآن كلمة الأرض بعموميتها وسعتها قصدالله بها أرض مصر في مواضع كثيرة
ومصر ليست مدينة واحدة متحضرة بل هي مدائن
(قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين)
(وابعث في المدائن حاشرين)
(فأرسل في المدائن حاشرين)
وَجَاء رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ (القصص20)
كيف لا تكون مدينة أو مدائن وبناؤها الصروح , نعم ما ذكر الصرح في القرآن إلا أربع مرات فقط والصرح البناء العظيم ,مرتان عن سليمان ومرتان عن فرعون ومصر
(وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا – فاجعل لي صرحا)
وكيف لا تكون مدائن ؟ وأبنيتها كالأوتاد وهي كلمة ما ذكرها القرآن إلا علي الجبال
(والجبال أوتادا)
وأبنية مصر
(وفرعون ذو الأوتاد)
مصر الجنات والزروع والمقام الكريم
(كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين)
أما ما روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فى ذكر مصر
قال صلى الله عليه و سلم (ستفتح عليكم بعدى مصر فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لكم منهم ذمه و رحما ) رواه مسلم.
و قوله صلى الله عليه و سلم (إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا بها جندا كثيفا فذلك الجند خير اجناد الأرض ، قال أبو بكر لم يا رسول الله؟ قال لأنهم و أزواجهم فى رباط إلى يوم القيامة ).
والمرابط هو المجاهد علي الدوام هو الحامي المنتظر لغارة جديدة علي الدين ليصدها , فمصر هي حمي الإسلام بشهادة الرسول صلي الله عليه وسلم والتاريخ أثبت من صد التتار والصليبيين. ومن أين انطلقت سهام الصد? انطلقت من كنانة الله مصر
ذكر دعاء الأنبياء عليهم السلام لمصر
قال عبدالله بن عمرو: لما خلق الله آدم مثل له الدنيا شرقها و غربها و سهلها و جبلها و أنهارها و بحارها و بنائها و خرابها و من يسكنها من الأمم و من يملكها من الملوك ،فلما رأى مصر رآها أرض سهلة ذات نهر جار مادته من الجنه تنحدر فيه البركه و تمزجه الرحمه ، و رأى جبلا من جبالها مكسوا نورا لا يخلو من نظر الرب إليه بالرحمه ن فى سفحه أشجار مثمرة فروعها فى الجنه تسقى بماء الرحمه ، فدعا آدم فى النيل بالبركة
و دعا فى أرض مصر بالرحمه و البر و التقوى ، و بارك على نيلها و جبلها سبع مرات
و قال : يأيها الجبل المرحوم ، سفحك جنه و تربتك مسك ، يدفن فيها غراس الجنه ،ارض حافظه مطيعه رحيمه ، لا خلتك يا مصر بركة ، و لازال بك حفظ ، ولا زال منك ملك و عز . ( أورده السيوطى جزء
1ص 20نقلا عن بن زولاق )
أما دعاء نوح عليه السلام لها فقال عبدالله بن عباس ” دعا نوح عليه السلام لابنه بيصر بن حام أبو مصر فقال اللهم إنه قد أجاب دعوتى فبارك فيه و فى ذريته و أسكنه الأرض الطيبه المباركه التى هى أم البلاد و غوث العباد ”
ذكر من ولد بمصر من الأنبياء و من كان بها منهم عليهم السلام
كان بمصر إبراهيم الخليل ، و إسماعيل ،و إدريس ، و يعقوب ، و يوسف ، و اثنا عشر سبطا . وولد بها موسى ، وهارون ، و يوشع بن نون ،و دانيال ، و أرميا و لقمان
و كان بها من الصديقيين و الصديقات
مؤمن آل فرعون الذى ذكر فى القرآن فى مواضع كثيره و قال على بن أبى طالب رضي الله عنه اسمه حزقيل ، و كان بها الخضر ،
آسيه امرأة فرعون و أم إسحاق و مريم ابنه عمران ، و ماشطه بنت فرعون .
من مصر تزوج إبراهيم الخليل هاجر أم اسماعيل و تزوج يوسف من زليخا ، و منها أهدى المقوقس الرسول عليه الصلاه و السلام ماريا القبطيه فتزوجها و أنجبت له إبراهيم .
و يذكر أنه لما أجتمع الحسين بن على مع معاويه قال له الحسين : إن اهل حفن بصعيد مصر و هى قريه ماريه ام إبراهيم فاسقط عنها الخراج إكراما لرسول الله ، فأسقطه .
خطاب أمير المؤمنين عمر الخطاب لـ عمرو بن العاص
أما عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقد كتب إلى عمرو بن العاص قائلا : أما بعد فإنى قد فكرت فى بلدك و هى أرض واسعه عريضه رفيعه ، قد أعطى الله أهلها عددا و جلدا و قوة فى البر و البحر ، قد عالجتها الفراعنه و عملوا فيها عملا محكما ، مع شدة عتوهم فعجبت من ذلك ، وأحب أن تكتب لى بصفة ارضك كانى انظر إليها ، و السلام .
خطاب عمرو بن العاص لأميرالمؤمنين عمر الخطاب
فكتب إليه عمرو بن العاص ك قد فهمت كلامك و ما فكرت فيه من صفه مصر ، مع أن كتابى سيكشف عنك عمى الخبر ، و يرمى على بابك منها بنافذ النظر ، وإن مصر تربه سوداء و شجرة خضراء ،بين جبل أغبر و رمل أعفر ، قد أكتنفها معدن رفقها (أى عملها ) و محط رزقها ، ما بين أسوان إلى منشأ البحر ، ف سح النهر(تدفقه) مسرة الراكب شهرا ، كأن ما بين جبلها و رملهابطن أقب (دقيق الخصر)و ظهر أجب ، يخط فيه مبارك الغدوات ،ميمون البركات نيسيل بالذهب ، و يجرى على الزياده و النقصان كمجارى الشمس و القمر ، له أيام تسيل له عيون الأرض و ينابيعها مامورة إليه بذلك ن حتى إذا ربا و طما و اصلخم لججه (أى اشتد) و اغلولب عبابه كانت القرى بما أحاط بها كالربا ، لا يتوصل من بعضها إلى بعض إلا فى السفائن و المراكب ، و لا يلبث غلا قليلا حتى يلم كأول ما بدا من جريه و أول ما طما فى درته حتى تستبين فنونها و متونها .
و قد رزق أهلها على ارضهم جلدا و قوة ،بلا حد ينال ذلك منهم ، فيسقون سها الأرض و خرابها و رواسيها ،ثم يلقوا فيها من صنوف الحب ما يرجون التمام من الرب ، فلم يلبث إلا قليلا حتى أشرق ثم أسبل فتراه بمعصفر و مزعفر يسقيه من تحته الثرى و من فوقه الندى ،و سحاب منهم بالأرائك مستدر ، ثم فى هذا الزمان من زمنها يغنى ذبابها ( أى محصولها ) و يدر حلابها ( اللبن ) و يبدأ فى صرامها ( جنى الثمر ) ، فبينما هى مدرة سوداء إذا هى لجة بيضاء ، ثم غوطة خضراء ثم ديباجة رقشاء ، ثم فضه بيضاء فتبارك الله الفعال لما يشاء ، و إن خير ما اعتمدت عليه فى ذلك يا أمير المؤمنين ، الشكر لله عز و جل على ما أنعم به عليك منها ، فادام الله لك النعمة و الكرامة فى جميع أمورك كلها و السلام .
و قد ذكر الكثيرون من المسلمين الأوائل و غيرهم من فضائل و صفات مصر و أهلها الكثير و الكثير ، و ما يناله أهلها من البركه و الرزق و الخير .
يا أرض مصر فيك من الخبايا و الكنوز ، و لك البر و الثروة ، سال نهرك عسلا ، كثر الله زرعك ، و در ضرعك ، و زكى نباتك ، و عظمت بركتك و خصبت ، و لا زال فيك يا مصر خيرا ما لم تتجبرى و تتكبرى ، أو تخونى ، فإذا فعلت لك عراك شر ، ثم يعود خيرك.
وأيضافي التوراة ( مصر خزائن الأرض كلها ، فمن أرادها بسوء قصمه الله )
– أي كلمة تدخل فيها مصر (مصر – مصريين – مصري.. إلخ): ذكرت
698في الكتاب المقدس. منهم 670مرة في العهد القديم، و28مرة في العهد الجديد. ومنهم 87مره في سفر التكوين، و92مرة في الأناجيل الأربعة، ومرة واحدة في سفر الرؤيا. وستجد هنا على هذا الرابط قائمة بالآيات التي وردت عن مصر في الإنجيل
– كلمة مصر فقط
465مرة
– كلمة مصرى أو المصري:
112
جبل الطور
وجبل الطور قد صلى الرسول الكريم علية افضل الصلاة والسلام علية وقت الاسراء والمعراج
هذة الرحلة التى كان رسول الله فيها قد ارتقى للسماء الرابعه او الخامسة فوجد نهرين فسأل جبريل ما هذان النهران يا جبريل قال هذا النيل وهذا الفرات فمنبعهما من الجنه يا رسول الله بمعنى ان الماء الذى نشربة هو من الجنة والطعام الذى نأكلة مكرم فى القرآن الكريم عندما قال عنها الله ادخلو مصرا فان لكم ما سألتم كلوا من فومها وعدسها وبصلها حتى طيرها مكرم عندما انعم الله تعالى به على بنى اسرائيل عندما دعوا الله ان يرزقهم من طعام كثير غير الذي معهم
وقال كعب الأحبار: لولا رغبتي في بيت المقدس لما سكنت إلا مصر فقيل له: ولم قال: لأنها معافاة من الفتن ومن أراد بها سوءًا كبه الله على وجهه وهو بلد مبارك لأهله فيه.
وروى ابن يونس عنه قال: من أراد أن ينظر إلى شبه الجنة فلينظر إلى مصر إذا زخرفت وفي رواية: إذا أزهرت.
وروى ابن يونس بإسناده إلى أبي بصرة الغفاري قال: سلطان مصر سلطان الأرض كلها.
قلت: ولهذا الخبر الصحيح جعلنا في آخر تراجم ملوك مصر حوادث سائر الأقطار كلها.
وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: ولاية مصر جامعة تعدل الخلافة.
وروى ابن يونس عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ” النيل وسيحان وجيحان والفرات من أنهار الجنة ” وعن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن كعب الأحبار أنه كان يقول: أربعة أنهار من الجنة وضعها الله عز وجل في الدنيا فالنيل نهر العسل في الجنة والفرات نهر الخمر في الجنة وسيحان نهر الماء في الجنة وجيحان نهر اللبن في الجنة
وقال الكندي في حق مصر وأعمالها: جبلها مقدس ونيلها مبارك وبها الطور حيث كلم الله تعالى نبيه موسى وبها الوادي المقدس وبها ألقى موسى عصاه وبها فلق الله البحر لموسى وبها ولد موسى وهارون عليهما السلام ويوسع بن نون ودانيال وأرميا ولقمان وعيسى ابن مريم ولدته أمه بأهناس وبها النخلة التي ذكرها الله تعالى لمريم ولما سار عيسى إلى الشأم وأخذ على سفح المقطم ماشيًا عليه جبة صوف مربوط الوسط بشريط وأمه تمشي خلفه فالتفت إليها وقال: يا أماه هذه مقبرة أمة محمد وكان بمصر إبراهيم الخليل وإسماعيل ويعقوب ويوسف واثنا عشر سبطًا.
وعن محمد بن المنكدر أن بمصر من الأعاجيب والمباني فبها عمود مدينة عين شمس الذي تسميه العامة مسلة فرعون.
وبها صدع أبي قير وهو موضع في الجبل يجتمع إليه في يوم مخصوص في السنة جميع جنس الطير وبالجبل طاقة يدخل فيها كل طير يأتي إليه ثم يخرج من وقته حتى ينتهي إلى آخر الطير فتقبض عليه ويموت فيها.
وبها مجمع البحرين وهو البرزخ وهما بحر الروم والصين والحاجز بينهما مسيرة ليلة واحدة ما بين القلزم والفرما.
وبها ما ليس في غيرها وهو حيوان السقنقور والنمس ولولاه أكلت الثعابين أهلها وهو كقنافذ سجستان لأهلها.
وبها دهن البلسان وليس ينبت عرقه إلا بمصر خاصة.
وبها معدن الذهب والزمرد وليس في الدنيا معدن زمرد سواه.
وبها معدن النفط والشب والبرام والرخام .
وبها سائر المعادن وبها الأبنوس وبها أحجر السنباذج الذي يقطع به سائر الأحجار
وقد روي عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه أنه سأل كعب الأحبار عن طبائع البلدان وأخلاق سكانها فقال: إن الله عز وجل لما خلق الأشياء جعل كل شيء لشي فقال العقل: أنا لاحق بالشأم فقالت الفتنة: وأنا معك فقال الخصب: أنا لاحق بمصر فقال الذل: وأنا معك وقال الشقاء: أنا لاحق بالبادية فقالت الصحة: وأنا معك وقال البخل: أنا لاحق بالمغرب فقال سوء الخلق: وأنا معك.
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