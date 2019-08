#أشهر_كلمة_عند_ا لبنات؟

أشهر كلمة عند الشباب؟

#كان_شي_لن_يتكرر..أخبرنا عنه؟

ااتصلوا وشاركونا مع مها : 0097144277816

#ساعة_عالهوا بـ #شي_سوشال على #راديو_الآن

Maha Fattoum

#أشهر_كلمة_عند_البنات؟

The most famous word for young people?

#was _ something _ will _ not _ repeat.. tell us about it?

Call and share with her: 0097144277816

#Watch _ air with #shi _ soo on #radio _ now

Maha Fattoum