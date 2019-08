تهديدات ترامب للصين تدفع أسعار النفط للانخفاض في الأسواق العالمية

هبطت أسعار النفط الاثنين وسط مخاوف من تراجع الطلب على الخام بعدما قال الرئيس الأمريكي إنه سيفرض رسوماً على مزيد من الواردات الصينية، مما قد يصعد الحرب التجارية مع الصين.

حيث هبط مزيج “برنت” العالمي بنسبة 1.53% إلى 60.94 دولار للبرميل، كما انخفض الخام الأمريكي بنسبة 1.37% إلى 54.90 دولار للبرميل.

هذا وجاء الهبوط بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إنه سيفرض رسوماً نسبتها 10% على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار تستوردها الولايات المتحدة، مُهدداً الصين بإجراءات أقسى، وقال إنه قد يرفع الرسوم أكثر إذا تقاعس الرئيس الصيني شي جين بينغ عن التحرك بسرعة أكبر للتوصل إلى اتفاق تجاري بين البلدين.

من جهتها تعهدت الصين بالرد على قرار ترامب، وهو تحرك أنهى هدنة تجارية استمرت شهراً فيما تؤثر الحرب التجارية على النمو الاقتصادي، الأمر الذي يؤدي إلى خفض الطلب على السلع الأولية مثل النفط.

