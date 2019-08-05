وصول السيولة المالية المخصصة لمدينة سبها من مركزي البيضاء

سبها 05 أغسطس 2019 (وال) – أعلنت مصلحة أمن المرافق والمنشآت فرع سبها وصول السيولة النقدية المقدمة من مصرف ليبيا المركزي البيضاء إلى مطار تمنهنت.

مصلحة أمن المرافق والمنشآت فرع سبها أكدت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها على أن ادارة فروع مصارف المنطقة الجنوبية ستقوم باستلام القيمة والتي تقدر بـ 80 مليون دينار.

وأوضحت أن السيولة سيتم توزيعها على النحو التالي 12 مليون للصحاري و24 مليون للتجاري بالإضافة لـ 20 مليون شمال فريقيا والجمهورية 21 مليون أما الوحدة فقد خصص له 3 مليون. (وال – سبها) ف و/ ع ع

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