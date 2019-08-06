الآغا يكشف عن تحويلات مالية لشراء أسلحة تركية لمليشيات الوفاق‎

البيضاء 06 أغسطس 2019 (وال) – كشف رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي أغا، عن آليات صرف وتحويل أموال لشراء الأسلحة التركية لصالح مليشيات حكومة الوفاق.

وقال آغا، أن جزءاً من العمليات التي تمت لصالح الحكومة التركية وبغرض شراء أسلحة من ضمنها طائرات مسيرة بدون طيار ”درون“ ومدرعات، تمت عبر اعتمادين فتحهما مصرف ليبيا المركزي فرع طرابلس.

آغا بين أن الاعتماد الأول صدر من حساب وزارة الداخلية بقيمة 22 مليون يورو بالسعر الرسمي، لصالح محل لبيع مجوهرات يملكه ليبي في إسطنبول، والاعتماد تم فتحه من خلال بنك يوباي روما بإيطاليا بغرض استيراد طائرات درون.

وأشار إلى أن الاعتماد الثاني صدر من حساب وزارة الصحة بقيمة 20 مليون يورو بالسعر الرسمي لصالح شركة سياحية في إسطنبول يملكها ليبي من خلال بنك يوباي روما بهدف استيراد أسلحة وذخائر ومضادات للطائرات المسيرة.

ولفت إلى أن مصرف ليبيا الخارجي يملك 67% ‎ من أسهم بنك يوباي روما ، مشيراً إلى أن إدارة المصرف أقالت مسؤولين من البنك لاعتراضهم على فتح هذه الاعتمادات المشبوهة، باعتبارها تحايلاً على قرارات مجلس الأمن بخصوص حظر التسلح.

يذكر أن تركيا زودت وبشكل معلن مليشيات حكومة الوفاق بأسلحة متنوعة من ضمنها طائرات درون ومدرعات قتالية ووسائل دفاع جوي في خرق واضح للحظر الدولي على ليبيا المفروض من مجلس الأمن منذ عام 2011.

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