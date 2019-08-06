اقتصاد

المصارف التجارية تعمل يومي الجمعة والسبت القادمين

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

كشف مصدر من مصرف ليبيا المركزي عن صدور تعليمات لكل مديري المصارف التجارية بفتح أبواب المصارف يومي الجمعة والسبت الموافق للتاسع والعاشر من يوليو الجاري .

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عن مصدر الخبر

جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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