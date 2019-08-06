المصارف التجارية تعمل يومي الجمعة والسبت القادمين

كشف مصدر من مصرف ليبيا المركزي عن صدور تعليمات لكل مديري المصارف التجارية بفتح أبواب المصارف يومي الجمعة والسبت الموافق للتاسع والعاشر من يوليو الجاري .

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