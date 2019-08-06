اقتصاد

“مالية الوفاق” تُتابع استقطاعات الضمان   

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد وزير المالية في حكومة الوفاق فرج بومطاري يوم الإثنين اجتماعا موسعاً مع إداراة الوزارة العليا، من بينها إدارة المواد المالية والخزانة وإدارة الميزانية والمكتب القانوني لها.

وناقش بومطاري خلال الاجتماع ما أسمته الوزارة “باستقطاعات صندوق الضمان الاجتماعي المستخدمة خارج إطارها المحدد لها”، وأوضحت وزارة المالية في منشورها على موقع فيسبوك أنه كان على الصندوق أن يحيل 2.5% من عائداته السنوية لصالح وزارة الصحة لصرفها نظير خدمات طبية.

وبينت الوزارة أن بومطاري قرر حجب النسبة ذاتها من أموال الصندوق إلى حين مراجعة الأعمال المالية واستقطاعات السنوات الماضية، كما نوقش في الاجتماع عدم التزام وزارة المالية بدعم المعاشات الأساسية بنسبة 1%.

وشدد بومطاري على ضرورة حصر كل الإجراءات المالية الخاصة باستقطاعات صندوق الضمان وإجراء التسوية المحاسبية لها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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