اقتصاد

“الليبية للحديد” تُخفّض أسعار كافة منتجاتها

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب عن خفض أسعار كل منتجاتها بنسبة 7% ابتداء من يوم الأربعاء، وجاء إجراء خفض الأسعار بعد صدور تعليمات الرئاسي الأسبوع الماضي بشأن خفض نسبة الرسم على مبيعات النقد الأجنبي إلى 163%.

وكانت الشركة الليبية للحديد والصلب قد أعلنت الأربعاء الماضي عن تصدير شحنة حديد تسليح تقدر كميتها بـ5 آلاف طن إلى لبنان، كما أكدت الشركة استعدادها لتصدير عدد من الشحنات الجديدة لدول عربية عديدة لم تكشف عنها حتى الآن.

وكانت الشركة قد صدّرت مطلع شهر يوليو الماضي شحنتها الرابعة من حديد التسليح خلال ثلاثة أشهر إلى دولة الجزائر، وبلغت كمية آخر شحنة 7 آلاف طن ليبلغ إجمالي ما تم تصديره خلال نفس الفترة 27 ألف طن.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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