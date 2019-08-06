مركزي طرابلس يحدد ضوابط صرف منحة أرباب الأسر

طرابلس-العنوان

أعلن المصرف المركزي بطرابلس عن ضوابط صرف منحة أرباب الأسر، التي تشمل بيع 500 دولار بالسعر الرسمي لكل فرد ضمن برنامج أرباب الأسر، بدءًا من 20 أغسطس المقبل.

وأوضح بيان إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي، في بيان أمس الاثنين، أن الضوابط اشترطت على رب الأسرة عند تقديم طلب الحصول على المخصصات، أن يكون لديه رقم هاتف مسجل باسمه وبرقمه الوطني لدي شركتي ليبيانا أو المدار.

وحول أرباب الأسر الراغبين في الانتقال من مصرف إلى آخر لتنفيذ مخصصاتهم، قال المصرف إنه ستصدر بشأنهم ضوابط لاحقًا.

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