النفط يقفز تزامناً مع تهديدات ترامب الجديدة للصين

زادت أسعار النفط اليوم الثلاثاء عن 1 بالمئة في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار خام برنت لأكثر من 8% بالتزامن مع تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على واردات الصينية، وإقدام الصين على اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد الواردات الزراعية الأمريكية.

وقالت الولايات المتحدة أمس على إثر انخفاض اليوان الصيني إن بكين تتلاعب بالعملة بعدما سمحت الصين لعملتها بالهبوط لأدنى مستوى في أكثر من 10 سنوات.

وفي الجلسة الافتتاحية للأسواق العالمية، اليوم، سجل خام القياس العالمي برنت ارتفاعا بقيمة 61 سنتا إلى 60.42 دولار للبرميل بعد أن تراجعت في وقت سابق إلى أدنى مستوياتها منذ يناير الماضي.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 56 سنتا إلى 55.25 دولار للبرميل، فيما تشير التوقعات إلى تلقي أسعار النفط بعض الدعم في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، حيث أظهر استطلاع أنه من المتوقع انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية للأسبوع الثامن على التوالي.

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